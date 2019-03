"La zone euro n'est pas assez préparée pour la prochaine crise" (Christine Lagarde)

La directrice générale du FMI lance un avertissement sur la résilience de la zone euro. Pour Christine Lagarde,

"Crise". Le mot ne cesse de revenir dans la bouche des experts. Ce jeudi, c'est la directrice générale du FMI, rien de moins, qui l'a employé. Pour Christine Lagarde, la zone euro n'est pas assez préparée pour affronter la prochaine crise. Elle a appelé à renforcer son système bancaire.

"De nombreux ménages et entreprises portent encore les douloureuses cicatrices (des précédentes crises), sources de disparités économiques entre les pays membres et en leur sein" Christine Lagarde Directrice générale du FMI

"L'union monétaire est effectivement plus résiliente qu'il y a dix ans, mais elle ne l'est pas assez", a-t-elle affirmé lors d'une conférence organisée par la Banque de France (BdF), lançant un avertissement d'autant plus sérieux que les perspectives pour l'économie mondiale sont en train de se dégrader.

En février dernier, Christine Lagarde avait prévenu que les nuages s'amoncelant dans le ciel économique mondial étaient susceptibles de déclencher une "tempête".

Les quatres nuages économiques selon Lagarde Les tensions commerciales , notamment entre la Chine et les Etats-Unis

, notamment entre la Chine et les Etats-Unis Le resserrement des taux d'emprunt

Les incertitudes liées au Brexit

Un ralentissement de l'économie chinoise.





La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a rappelé que la zone euro avait "essuyé une violente tempête lors de la crise financière mondiale" de 2008 "puis une autre peu après, lors de la crise de la dette souveraine de la zone euro".

"De nombreux ménages et entreprises portent encore les douloureuses cicatrices de ces événements, sources de disparités économiques entre les pays membres et en leur sein", a-t-elle souligné lors d'une conférence intitulée "Zone euro: tenir le cap dans un monde incertain", organisée à l'occasion des 20 ans de la monnaie unique.

"L'Europe tarde à produire un écosystème financier complètement développé" Christine Lagarde Directrice générale du FMI

"Son système bancaire est plus sûr, mais il ne l'est pas assez", a ajouté Mme Lagarde, soulignant qu'il "ne serait pas faux d'affirmer que l'Europe tarde à produire un écosystème financier complètement développé", le qualifiant de "jeune et incomplet".

"Un nouvel élan pour la zone euro"

"C'est maintenant qu'il faut donner un nouveau coup d'accélérateur à la finance dans la zone euro", a-t-elle insisté. "A 20 ans, le moment est venu pour la zone euro de prendre un nouvel élan et d'achever l'union bancaire et celle des marchés des capitaux, pour en récolter les fruits dès aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

Mme Lagarde a notamment appelé à "établir un système commun de garantie de dépôts", qui serait financé par les banques et non par les contribuables. Pour y parvenir, l'UE devrait se doter "d'un système bancaire capable de braver les tempêtes" afin de diversifier "les risques dans l'ensemble de l'écosystème et alimenter la croissance".