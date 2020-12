Le "Brexit sanitaire" accroît la déchirure entre l'UE et le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est isolé du monde après la découverte d'une variante du Covid-19. Plusieurs pays européens ont suspendu leurs liaisons avec l'île sans réussir à se coordonner.

Plus que jamais, le Royaume-Uni est une île. À moins de dix jours de la mise en œuvre effective du Brexit, la crise sanitaire est venue amplifier le chaos régnant dans les relations entre l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni. Un grand nombre de pays européens ont décidé de fermer leurs portes aux voyageurs, et parfois au fret, en provenance du Royaume-Uni. En cause, une variante du Covid-19 sévissant sur le territoire britannique qui se propagerait 70% plus vite que la souche originelle. Cette décision, prise sans réelle coordination, intervient alors que l'incertitude la plus totale pèse sur la nature de la relation future entre Londres et l'UE.

Au moins dix-huit pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne ont décidé de suspendre leurs liaisons de transports avec le Royaume-Uni, après que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ait averti, ce weekend, qu'une variante très contagieuse du virus constituait un danger pour son pays.

Lundi, la Belgique a décidé lors d'une réunion ministérielle de prolonger l'interdiction de 24 heures, tout en autorisant le fret de marchandises.

"Si la Grande-Bretagne avait décidé de rester dans l'Union européenne, aujourd'hui elle aurait, comme tous les pays européens, entre 30, 40 et 50 milliards d'euros et on pourrait l'aider." Thierry Breton Commissaire européen au Marché intérieur

D'autres pays dans le monde, comme l'Inde, le Canada et Israël, se sont empressés de suspendre leurs liaisons avec l'île. Les États-Unis envisagent une interdiction d'entrer sur leur territoire aux personnes en provenance du Royaume-Uni.

Les Britanniques, désormais isolés du reste du monde, craignent une pénurie, à quelques jours de Noël. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a présidé lundi une réunion d'urgence et s'est voulu rassurant. "Les retards ne concernent qu'une très faible proportion de la nourriture entrant au Royaume-Uni", a-t-il dit.

La situation a tout d'une répétition avant le Brexit. Pour le commissaire européen Thierry Breton, chargé du Marché intérieur, ce qui se passe est "une tragédie" pour le Royaume-Uni. "Si la Grande-Bretagne avait décidé de rester dans l'Union européenne, aujourd'hui elle aurait, comme tous les pays européens, entre 30, 40 et 50 milliards d'euros et on pourrait l'aider", a-t-il résumé.

Le fret bloqué à la frontière franco-britannique

La France a fermé pour 48 heures le passage à Calais pour les voyageurs et le fret, alors qu'environ 10.000 camions transitent par jour à cet endroit. Cette mesure-choc a bloqué la principale voie de transit du commerce britannique avec le continent.

Or, les flux commerciaux entre les deux zones accusaient déjà d'importants retards en raison des incertitudes pesant sur le futur accord entre l'UE et le Royaume-Uni. De nombreux transporteurs routiers se sont retrouvés bloqués au Royaume-Uni, dans des conditions difficiles.

La fermeture de ce passage impactera durant plusieurs jours le fret, une des solutions étant d'expédier la marchandise par ferries. En Belgique, un tel scénario semble poser moins de problèmes, étant donné que le fret en partance vers le Royaume-Uni, de Zeebruges et Anvers, est composé de containers.

La Belgique réclame une coordination européenne

La France et la Belgique ont demandé lundi une coordination européenne des mesures de suspension du transport. Mais comme lors de la première vague de coronavirus, les décisions se sont prises dans un ordre dispersé. Les compétences sanitaires et la gestion des frontières restent du domaine de la souveraineté nationale, et il est très difficile d'obtenir une convergence des capitales.

"La Belgique a plaidé pour une approche coordonnée rapide." Une source diplomatique belge

Une réunion d’urgence du mécanisme européen de réponse aux crises a eu lieu lundi. "Les ambassadeurs des 27 États de l'UE se sont réunis pour tenter une approche commune. Mais aucune décision permettant de coordonner la réaction entre les 27 États n'a été prise", explique un diplomate européen. "Les ambassadeurs européens ont convenu d'évaluer la situation sanitaire avant de prendre une décision."

"La Belgique a plaidé pour une approche coordonnée rapide et des recommandations européennes sur les voyages non essentiels et les tests", indique une source diplomatique belge. "À la fin de la réunion, la Commission a proposé que des restrictions soient adoptées pour le transport de passager, mais pas en ce qui concerne le fret de biens."