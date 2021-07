Le Canada meurt de chaud

Dans la région, les climatiseurs et ventilateurs sont en rupture de stock . Des villes ont ouvert des centres de rafraîchissement. De multiples campagnes de vaccination contre le covid-19 ont été annulées. Écoles et universités de la province ont été fermées en Colombie-Britannique.

Les États-Unis foudroyés

La canicule frappe également les villes américaines au sud de Vancouver, comme Portland et Seattle , pourtant aussi réputées pour leur climat tempéré et humide. L'aéroport de Portland enregistrait, lundi après-midi, il a fait 46,1 degrés, contre 41,6 degrés à celui de Seattle.

Le changement climatique en cause

"Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et intenses, car les concentrations de gaz à effet de serre entraînent une hausse des températures mondiales.

Elles commencent plus tôt et se terminent plus tard et prélèvent un coût croissant sur la santé humaine et les systèmes de santé", a expliqué mardi l'organisation météorologique mondiale, basée à Genève.