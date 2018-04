Le FMI met en garde contre des risques menaçant la croissance mondiale

"La montée des vulnérabilités financières, un regain des tensions commerciales et géopolitiques, et une dette historiquement élevée menacent les perspectives de croissance mondiale."

Une poussée de l'investissement et du commerce a donné lieu à une croissance plus forte et plus large à court-terme, observe un panel ministériel de 24 pays. "La montée des vulnérabilités financières, un regain des tensions commerciales et géopolitiques, et une dette historiquement élevée menacent les perspectives de croissance mondiale", affirme cette commission.