Le G20 veut plus de dialogue sur les questions du commerce

En cause, l'aggravation des tensions géopolitiques et commerciales qui représente un risque pour la croissance mondiale.

Les ministres des Finances et les banquiers centraux des grandes puissances économiques, réunis en Argentine, estiment que l'aggravation des tensions géopolitiques et commerciales représente un risque qui gagne en ampleur pour la croissance mondiale et ils en appellent à plus de dialogue, selon un projet de communiqué du Groupe des Vingt (G20).

Dans ce document, dont Reuters a pris connaissance et qui peut encore être révisé, le G20 observe par ailleurs que les économies émergentes sont mieux préparées à d'éventuels chocs externes mais aussi qu'elles restent confrontées à des difficultés tenant à des éléments tels que la volatilité de marché ou encore le risque de retournement des flux de capitaux.

"La croissance économique mondiale est toujours là et le chômage est au plus bas depuis une dizaine d'années; toutefois la croissance est moins synchronisée ces derniers temps et les risques baissiers à court et moyen termes se sont développés", lit-on dans le projet de communiqué.

"Citons des faiblesses financières accrues, des tensions géopolitiques et commerciales plus vives, des déséquilibres mondiaux, des inégalités et une croissance structurellement faible, surtout dans certaines économies avancées".

Les grands argentiers du G20 soulignent dans ce document que des réformes de fond s'imposent pour développer le potentiel de croissance économique et confirment l'engagement de la précédente réunion, en mars, de s'abstenir de toute dévaluation compétitive susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur la stabilité financière mondiale.

Les ministres confirment aussi les conclusions des chefs d'Etat et de gouvernement du G20, établies lors de leur sommet Hambourg en juillet 2017, et en particulier celles voulant que le commerce soit un moteur de la croissance mondiale et mettant l'accent sur l'importance des accords commerciaux multilatéraux.