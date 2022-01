Le Kazakhstan, au bord de l'insurrection, en appelle à Moscou

La hausse des prix du GPL, sur fond de pauvreté grandissante, a provoqué un soulèvement d'une violence inouïe au Kazakhstan. La Russie a envoyé des troupes, avec la volonté de préserver la stabilité – et son influence – dans cette ancienne république soviétique.

Des dizaines d'émeutiers ont été abattus par les forces de sécurité ces derniers jours au Kazakhstan et des centaines d'autres blessés, alors que cette république d'Asie centrale est confrontée à un soulèvement sans précédent dans son histoire.

Jeudi, les affrontements se sont poursuivis à Almaty, l'ancienne capitale, où des coups de feu et des explosions ont été entendus. La Russie a envoyé des troupes de "maintien de la paix" dans le cadre de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire réunissant des États de l'ex-URSS.

Les émeutes ont éclaté dimanche, après que le gouvernement a doublé les prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL), un carburant utilisé par une grande partie des conducteurs kazakhs. Les jours suivants, la révolte s'est propagée au reste du pays. Des manifestants ont pris d'assaut et incendié des bâtiments publics à Almaty et dans d'autres villes. Certains ont scandé des slogans contre l'ancien dirigeant, Noursoultan Nazarbayev, qui a quitté ses fonctions en 2019 après vingt ans de pouvoir.

Vue en plein écran L'ancien président du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbayev, avec son homologue russe, Vladimir Poutine. ©EPA

Malgré son départ, Nazarbayev est accusé d'avoir conservé une grande partie du pouvoir et des intérêts économiques. Son successeur désigné, Kassym-Jomart Tokayev, ne jouit pas de sa réputation et présente un profil de diplomate.

Moscou à la rescousse

Le président Tokayev a d'abord réagi en limogeant son cabinet et en plafonnant les prix du GPL. Il a ensuite pris ses distances avec Nazarbayev, en le renvoyant de la présidence du Conseil national de sécurité. Ces mesures n'ont pas calmé la rue.

"Il s'agit d'une remise en cause de l'intégrité de l'État et, plus important encore, cela constitue une attaque contre nos citoyens." Kassym-Jomart Tokayev Président du Kazakhstan

Tokayev a déclaré l'état d'urgence, coupé internet et appelé la Russie à la rescousse. Le président kazakh et Moscou dénoncent la présence parmi les insurgés de "terroristes" provenant d'Afghanistan et du Moyen-Orient. Mais aucune preuve de présence étrangère n'a été fournie.

"Il s'agit d'une remise en cause de l'intégrité de l'État et, plus important encore, cela constitue une attaque contre nos citoyens qui me demandent de les aider d'urgence", a déclaré Tokayev.

Pour la première fois depuis l'indépendance du Kazakhstan, la Russie y envoie des troupes. Le président russe Vladimir Poutine, confronté en 2020 à une révolte en Biélorussie et redoutant le passage de l'Ukraine dans l'OTAN, ne peut se permettre de voir un autre allié déstabilisé.

L'uranium en hausse

Ces émeutes ont provoqué une hausse du cours de l'uranium de 8%, un minerai dont le Kazakhstan est le premier producteur mondial. Le géant Kazatoprom, qui a écoulé 23% de la production de la planète en 2021, assure que les événements n'ont pas d'impact sur ses activités.

8% Le cours de l'uranium a bondi de 8% depuis le soulèvement au Kazakhstan, premier producteur mondial de ce minerai.

Le Kazakhstan, qui détient 3% des réserves mondiales de pétrole, garantit aussi la poursuite de sa production d'hydrocarbures.

Une violence soudaine et inouïe

Le soulèvement impressionne par son caractère inattendu et sa violence. Les forces de sécurité, qui n'ont pas hésité à tirer sur la foule, ont annoncé que 18 policiers ont trouvé la mort dont deux par décapitation. Plus de 2.200 personnes ont été arrêtées.

Le Kazakhstan, un pays de 19 millions d'habitants à majorité musulmane, grand comme l'Europe occidentale, jouit pourtant d'une réputation de stabilité qui lui a permis d'attirer des centaines de milliards de dollars d'investissements.

Le régime autoritaire, coutumier d'élections aux scores staliniens, a sous-estimé la colère d'une population en proie à une grande pauvreté.

Mais le régime autoritaire, coutumier d'élections aux scores staliniens, a sous-estimé la colère d'une population en proie à une pauvreté grandissante.

Le sort de Nazarbayev

Le rôle, et le sort de Nazarbayev, dans cette crise restent inconnus. Pour certains analystes, cette crise serait l'occasion pour le régime – et Moscou – de se défaire de l'ancien dictateur qui s'est approprié les richesses du pays et y a installé un culte de la personnalité.

La vitesse avec laquelle les troupes russes sont arrivées interpelle. Le président kazakh a préféré faire appel la Russie, plutôt que de mobiliser son armée seule.

Poutine pourrait être tenté de "faire le ménage" dans l'ancienne république soviétique. Cette intervention pourrait faire voler en éclat l'équilibre, installé par Nazarbayev, entre les influences russe, chinoise et occidentale sur les affaires du Kazakhstan.