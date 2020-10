Le Nobel de Médecine récompense la découverte du virus de l'hépatite C

Le Prix Nobel de Médecine a été attribué, ce lundi, au Britannique Michael Houghton et aux Américains Harvey Alter et Charles Rice pour la découverte du virus de l'hépatite C.

Comme tous les ans, la médecine est la première à briller vers 11h30 à Stockholm, avant la physique mardi et la chimie mercredi. En fin de semaine suivront les deux récompenses les plus attendues: littérature jeudi et paix vendredi, à Oslo. Ces deux dernières, sans doute les prix les plus célèbres dans le monde, attirent habituellement tous les regards.

Mais 2020, l'année d'une pandémie qui a fait de la science médicale un sujet d'interrogations quotidiennes à travers le monde, est exceptionnelle. "La pandémie est une grande crise pour l'humanité" qui "illustre à quel point la science est importante", a relevé Lars Heikensten, le patron de la Fondation Nobel, qui organise les prix depuis plus d'un siècle sur la base du testament de l'inventeur suédois Alfred Nobel.

"Cela prend du temps pour qu'un prix puisse mûrir, souvent dix ans pour qu'on ait le recul nécessaire pour comprendre l'impact réel" d'une découverte. Erling Norrby Ancien secrétaire permanent de l'Académie suédoise des sciences

Improbable toutefois qu'un prix couronne des travaux liés directement au Covid-19. "Nous ne sommes influencés en aucune manière par ce qui se passe dans le monde en ce moment", assure à l'AFP Erling Norrby, ancien secrétaire permanent de l'Académie suédoise des sciences, qui chapeaute aussi le prix d'économie créé plus récemment et remis le lundi suivant.

"Cela prend du temps pour qu'un prix puisse mûrir, souvent dix ans pour qu'on ait le recul nécessaire pour comprendre l'impact réel" d'une découverte, souligne l'expert suédois, lui-même virologue.

La découverte du virus de l'hépatite C récompensée

Et effectivement, ce sont le Britannique Michael Houghton et les Américains Harvey Alter et Charles Rice qui ont remporté le Nobel de Médecine. Ils sont salués pour la découverte du virus de l'hépatite C. Le trio est récompensé pour sa "contribution décisive" à la lutte contre cette hépatite, "un problème de santé mondial majeur qui provoque la cirrhose et le cancer du foie" dans le monde, a indiqué le jury Nobel lors de l'annonce. Les lauréats se partageront près d'un million d'euros.

L'Organisation mondiale de la santé estime à quelque 70 millions le nombre d'infections par l'hépatite C causant 400.000 décès chaque année. À la fin des années 70, Harvey Alter avait identifié qu'une contamination hépatitique mystérieuse avait lieu lors de transfusions alors qu'elle n'était ni l'hépatite A ni l'hépatite B, explique le jury.

Le coronavirus a entraîné l'annulation de la cérémonie physique de remise des prix, le 10 décembre à Stockholm.

Des années plus tard, en 1989, Michael Houghton et son équipe sont crédités de la découverte de la séquence génétique du virus. Quant à Charles Rice, il a décortiqué pendant de longues années la façon dont le virus se répliquait, des travaux qui ont conduit à l'émergence d'un nouveau traitement révolutionnaire au tournant des années 2010.

Leur travail "est une réalisation historique dans notre lutte continue contre les infections virales", a noté Gunilla Karlsson Hedestam, membre de l'Assemblée Nobel qui décerne le prix. Il est le premier directement lié à un virus depuis 2008.