Le Nobel de médecine récompense deux chercheurs pour leurs travaux sur le cancer

Le prix Nobel de médecine 2018 a été décerné à deux hommes, l'Américain James P. Allison et le Japonais Tasuku Honjo, pour leurs découvertes sur le traitement du cancer en inhibant la régulation immunitaire négative.

James P. Allison a étudié une protéine qui fonctionne comme un frein sur le système immunitaire. Il a réalisé le potentiel de libérer le frein et de détacher nos cellules immunitaires pour attaquer les tumeurs. Il a développé ce concept dans une nouvelle approche pour traiter les patients.

De son côté, Tasuku Honjo a découvert une protéine sur les cellules immunitaires et a révélé qu'elle fonctionne aussi comme un frein, mais avec un mécanisme d'action différent. Les thérapies basées sur sa découverte se sont avérées très efficaces dans la lutte contre le cancer.

Ils succèdent ainsi à trois Américains, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbah et Michael W. Young, récompensés par ce même prix l'année dernière pour leurs découvertes sur les mécanismes moléculaires contrôlant les rythmes circadiens, c'est-à-dire tous les processus biologiques qui ont une oscillation d'environ 24 heures.

Pour rappel, le prix Nobel de médecine est un prix attribué annuellement à des scientifiques qui se sont distingués par une contribution ou des travaux en physiologie et médecine. Chaque prix Nobel est doté de 9 millions de couronnes (871.000 euros).

Après la médecine suivront, à Stockholm, la physique mardi, la chimie mercredi et l'économie lundi prochain. Entre-temps à Oslo, vendredi, sera dévoilé le lauréat du Nobel de la paix. Cette saison Nobel 2018 se retrouve privée de son prix de littérature après son retentissant report, pour la première fois depuis près de 70 ans, par une Académie suédoise en lambeaux .

