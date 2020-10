Le Nobel de physique à un trio d'experts des "trous noirs"

Les trois lauréats sont le Britannique Roger Penrose, l'Allemand Reinhard Genzel et l'Américaine Andrea Ghez.

Le Nobel de physique a sacré ce mardi trois pionniers de la recherche sur les "trous noirs" , des régions de l'Univers d'où rien ne peut s'échapper: le Britannique Roger Penrose, l'Allemand Reinhard Genzel et l'Américaine Andrea Ghez.

Roger Penrose, 89 ans, a remporté le célèbre prix pour avoir découvert "que la formation d'un trou noir est une prédiction solide de la théorie générale de la relativité", tandis que Reinhard Genzel, 68 ans, et Andrea Ghez, 55 ans, ont été récompensés pour "la découverte d'un objet compact supermassif dans le centre de notre galaxie", a expliqué le jury Nobel en annonçant le prix à Stockholm.

Andrea Ghez devient la quatrième femme à remporter un prix Nobel de physique, le plus masculin des six prix scandinaves.