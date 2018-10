Le Nobel de physique attribué à des travaux sur l'optique et la physique des lasers

Le prix Nobel de physique est attribué à trois chercheurs, Arthur Ashkin, Gérard Mourou et Donna Strickland, "pour des inventions révolutionnaires" dans le domaine de l'optique et la physique des lasers.

Le prix Nobel de physique est attribué à trois chercheurs, l'Américain Arthur Ashkin, le Français Gérard Mourou et la Canadienne Donna Strickland, pour leurs travaux sur les lasers et l'optique. Leurs recherches ont permis de développer des outils utilisés dans l'industrie et la médecine.

Arthur Ashkin a été récompensé pour ses travaux sur "les pinces optiques et leur application aux systèmes biologiques"- les pinces optiques servant à piéger des objets de petite dimension comme des molécules à l'aide d'un faisceau laser-, tandis que le duo franco-canadien, Gérard Mourou et Donna Strickland, a obtenu la récompense grâce à ses recherches sur "des méthodes de génération d’impulsions optiques ultra-courtes et de haute intensité".

La technique d'amplification des lasers Chirped Pulse Amplification (CPA) mise au point il y a un peu plus de 30 ans par Gérard Mourou et Donna Strickland, qui était son étudiante, a permis de créer des impulsions ultracourtes de quelques dizaines de femto-secondes et de très haute puissance, précise l'Ecole polytechnique, dont le lauréat français est diplômé.

"Les inventions qui sont honorées cette année ont révolutionné la physique des lasers." Académie royale des sciences

Adaptée au médical, la technique CPA a permis des avancées nouvelles dans le domaine de la chirurgie réfractive de l'oeil et de la cataracte. "Les inventions qui sont honorées cette année ont révolutionné la physique des lasers", ajoute l'Académie royale des sciences.

Lundi, le prix Nobel de médecine a été attribué à un duo d'immunologistes, l'Américain James P. Allison et le Japonais Tasuku Honjo, pour leurs travaux sur la capacité du corps à se défendre contre les cancers virulents comme le cancer du poumon et le mélanome.

Après la médecine lundi et la physique ce mardi suivront, toujours à Stockholm, la chimie mercredi et l'économie lundi prochain. Entre-temps à Oslo, vendredi, sera dévoilé le lauréat du Nobel de la paix.

Report pour la littérature

Pour la première fois depuis 1949, l'annonce du prix de littérature a été reportée d'un an par l'Académie suédoise, enferrée dans des divisions internes et le retrait de plusieurs membres l'empêchant de fonctionner normalement. L'annonce du prix Nobel de médecine lundi est survenue quelques minutes après la condamnation à deux ans de prison ferme d'un Français au coeur de ce scandale Nobel.

Jean-Claude Arnault, 72 ans, a été reconnu coupable d'un viol commis à Stockholm en 2011 mais révélé six ans plus tard, en novembre 2017, en pleine tempête #MeToo. Il a fait savoir qu'il ferait appel. Le scandale a levé le voile sur les liens étroits entre le Français et l'Académie suédoise, laquelle versait de généreux subsides à son club culturel et, selon ses accusatrices, fermait les yeux sur ses écarts de conduite pourtant notoires.