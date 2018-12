Le Nouvel An déjà célébré à l'autre bout du monde

Les îles Samoa, les Fidji et la Nouvelle-Zélande ont été les premières à tourner la page d'une tumultueuse année 2018 et à plonger dans une nouvelle année pleine d'incertitudes.

Le futur apparaît à l'est: les îles Samoa, les Fidji et la Nouvelle-Zélande ont été les premières à tourner la page de 2018 et à passer en 2019. À Auckland, les douze coups de minuit, annoncés par un décompte lumineux projeté sur la fameuse Sky Tower, ont été marqués par un feu d'artifice tiré depuis le sommet de cette tour de télévision.

A 14h, c'était au tour de l'est de l'Australie. La plus grande ville d'Australie annonce pour la nuit de lundi à mardi le plus grand feu d'artifice jamais tiré sur l'emblématique Baie de Sydney. C'est une quantité record d'engins pyrotechniques, ainsi que des couleurs et des effets inédits, qui enflammeront pendant 12 minutes le ciel de l'agglomération pour le plus grand plaisir du million et demi de spectateurs attendus.

Vue en plein écran ©AFP

"Je suis sûr que nous allons nous délecter du spectacle de notre magnifique baie embrasée comme jamais", a promis le maire, Clover Moore. 2019 a été proclamée par l'ONU Année internationale des langues autochtones. La Baie de Sydney sera le théâtre de cérémonies célébrant les cultures aborigènes, y compris la projection d'animations sur les pylônes du Sydney Harbour Bridge.

Les célébrations vont se propager au fil des heures dans le monde entier.