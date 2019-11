Le Québec collabore avec Bruxelles pour engager des demandeurs d'emploi

La collaboration entre la Région bruxelloise et le Québec a été officialisée ce jeudi. Elle vise à capter toujours plus d'offres d'emploi au bénéfice des Bruxellois qui cherchent du travail. Cette entente permet à Actiris de continuer à développer son réseau de partenaires au Québec.

Ce jeudi, la Région bruxelloise et le Québec ont officialisé leur collaboration par le biais d'une lettre d'entente. Cette collaboration vise au recrutement de chercheurs d'emploi bruxellois par des employeurs québécois . Son objectif: capter toujours plus d'offres d'emploi au bénéfice des chercheurs d'emploi bruxellois.

Pour le ministre de l'Emploi, Bernard Clerfayt (Défi), les chercheurs d'emploi bruxellois sont de plus en plus nombreux à vouloir partir au Québec. Et Actiris, l'office régional bruxellois de l'emploi, collabore depuis plusieurs années avec le Québec en vue de faciliter le recrutement de chercheurs d'emploi bruxellois par des entreprises canadiennes.