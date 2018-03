Le Roi en visite d'Etat au Canada

La visite sera axée autour de trois thèmes: la mémoire de la Première Guerre mondiale, les relations économiques et les échanges académiques.

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont atterri ce dimanche au Canada. La première étape de la visite d'Etat au Canada est la capitale Ottawa. Le couple royal est accompagné d'une délégation de quelque 200 personnes comprenant des chefs d'entreprises, des responsables du monde académique et des journalistes. Au niveau politique, le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, le secrétaire d'État au Commerce extérieur, Pieter De Crem, et les cinq ministres-présidents des entités fédérées sont également du voyage.