Le Royaume-Uni est officiellement entré en récession

Comme après la crise financière de 2008, le Royaume-Uni subit une récession plus profonde que ses homologues du G7 (États-Unis, Allemagne, France, Italie, Japon, Canada). Après s'être contracté de 2,2% au premier trimestre – ce qui annonçait déjà en soi une crise économique sévère –, le PIB s'est effondré de 20,4% sur la période avril-juin. Ces deux trimestres consécutifs de croissance négative signifient techniquement que la cinquième puissance économique mondiale est entrée en récession. Parmi les autres pays européens, seule l'Espagne a fait pire au second trimestre, avec une chute de 22,7% de son PIB.

Les raisons de cette fébrilité britannique sont complexes. En 2008, après la crise financière, le poids disproportionné de la City dans l'économie britannique avait accentué l'effondrement. En 2020, c'est la structure de l'économie réelle, et plus précisément de l'économie du "réel", qui est évoqué : le divertissement, les restaurants, les pubs ou les événements sportifs pèsent plus dans le PIB qu'aux États-Unis ou dans les pays de la zone euro.

Taux de positivité très bas

Pas de plein emploi avant longtemps

Les prévisions pour le taux de chômage sont très variables selon les études. Le seul élément sur lequel elles se retrouvent est que le quasi plein emploi atteint avant la crise (3,9% de chômeurs dans la population active) ne sera pas retrouvé avant plusieurs années. La Banque d'Angleterre, l'Office for Budget Responsibility (OBR) et l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) voient le chômage atteindre entre 7,5% et 11,7% d'ici la fin de l'année, et redescendre à 6,6% en 2021 dans le meilleur scénario.