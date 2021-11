Le Royaume-Uni veut créer des centres offshore de réfugiés

La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a confirmé vouloir s'inspirer des idées danoises et australiennes en matière de gestion des réfugiés. Ci-dessus le centre australien d'accueil et de traitement de l'immigration de Christmas Island, situé à 2.300 kilomètres au nord-ouest de Perth, capitale de l'État d'Australie-Occidentale.

Confronté à une augmentation massive du nombre de migrants arrivant sur ses côtes, le Home Office britannique est en discussion avec plusieurs pays pour envoyer des demandeurs d'asile dans des centres d'accueil à des milliers de kilomètres.

Après avoir adopté le système de visas à points pour mieux contrôler l'immigration, le Royaume-Uni continue de s'inspirer des idées australiennes, cette fois dans la gestion des migrants, avec la mise en place de centres spéciaux à quelques milliers de kilomètres de ses côtes. "Nous cherchons des partenaires internationaux pour opérer cette prise en charge en dehors du Royaume-Uni", a confirmé jeudi Dominic Raab.

Ce transfert se ferait au plus tard sept jours après l'"interception" des migrants dans les eaux britanniques ou sur les côtes.

Le ministre de la Justice et ancien secrétaire d'État au Brexit réagissait à des informations du quotidien The Times, faisant état de discussions entre le Royaume-Uni et l'Albanie pour la mise en place d'un partenariat de prise en charge des migrants.

Inspiré des modèles australien et danois

La ministre albanaise des Affaires étrangères, Olta Xhacka, a vigoureusement démenti que des propositions avaient été faites en ce sens. Il y a six semaines, alors que la presse britannique rapportait déjà des discussions similaires, elle indiquait que l'Albanie ne serait "jamais une plateforme de politiques anti-immigration".

Le Rwanda fait partie des partenaires potentiels du Royaume-Uni. Il est déjà en discussions très avancées avec le Danemark, qui souhaite également externaliser la gestion des migrants.

La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a confirmé vouloir s'inspirer des idées danoises, mais aussi australiennes, en matière de gestion des réfugiés. Canberra a mis en place dès 2013 des centres d'accueil à des milliers de kilomètres, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée et à Nauru. L'efficacité du dispositif a été très relative. Il prendra d'ailleurs fin au mois de décembre. Un rapport de l'Unicef et de Save the Children a estimé à 9,6 milliards de dollars le coût de ce dispositif australien entre 2013 et 2016.

Une question migratoire complexe

Le transfert des migrants arrivant sur les côtes britanniques (en comptant le vol et le logement à l'étranger) coûterait par ailleurs deux fois plus cher - environ 100.000 livres, soit 119.000 euros - qu'un accueil durable en Angleterre. Un demandeur d'asile y bénéficie d'une allocation de 39,63 livres par semaine (environ 47 euros) pour subvenir à ses besoins essentiels (nourriture et vêtements), avec un logement et des soins médicaux gratuits, jusqu'à l'acceptation ou le refus de la demande.

Ces réflexions sur la mise en place de centres d'accueil offshore visent à résoudre une question migratoire rendue plus complexe par le Brexit, qui a automatiquement fait sortir le Royaume-Uni des Accords de Dublin. Selon ce règlement, les demandes d'asile devaient être effectuées automatiquement dans le premier pays d'accueil de l'Union européenne, qui était rarement le Royaume-Uni. La recherche de solution avec la France n'a pas encore abouti de façon concrète, sur fond de défiance réciproque.

Actuellement, près d'un millier de migrants tentent chaque jour une traversée - il s'agit d'un record. En France, plusieurs magasins Decathlon viennent de suspendre la vente de canoës dans plusieurs magasins situés à proximité des côtes.