Le bateau Playmobil en passe de boucler sa traversée de l'Atlantique

Certains y voient une relecture originale de la bouteille à la mer. Mais, c'est l'idée de deux frères écossais de huit et cinq ans.

Cela fait près d’un an que deux frères ont décidé de faire appareiller un bateau pirate Playmobil et de lui faire larguer les amarres. Il a fait l’objet de consolidations et d’un test en piscine avant de partir à la conquête du grand bleu.