Le boom des milliardaires

→ En Chine: la progression de la fortune est deux fois plus élevée. On y note une croissance de 39% à 1.120 milliards de dollars → Aux Etats-Unis: la fortune des milliardaires américains a progressé de 12% en 2017, à 3.600 milliards de dollars → En Europe: la fortune des milliardaires européens s'est accrue de 19%, à 1.900 milliards (principalement sous l'effet de l'appréciation de l'euro face au billet vert)

"Au cours de la dernière décennie, les milliardaires chinois ont créé certaines des plus grandes entreprises mais aussi des plus prospères, ont élevé les niveaux de vie et fait fortune à des niveaux extraordinaires", a estimé Josef Stadler, responsable de l'unité pour le patrimoine des clients les plus fortunés au sein de la banque. "Mais ça n'est que le début."