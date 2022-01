Le calme revient au Kazakhstan après une répression sanglante

Le calme était revenu lundi au Kazakhstan, après une semaine d'émeutes qui ont embrasé Almaty, la capitale économique et les grandes villes du pays. Internet était à nouveau branché, la circulation rétablie et les commerces ouverts. La vie semblait reprendre son cours, au milieu des débris attestant de la violence inouïe avec laquelle les forces de l'ordre et les manifestants se sont affrontés.