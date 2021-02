Le coup d'Etat isole la Birmanie du reste du monde

Le "putsch" militaire a plongé les Birmans dans le désarroi. La résistance s'organise, mais son ampleur dépendra d'Aung San Suu Kyi, inculpée et placée en résidence surveillée. Les investisseurs étrangers redoutent de nouvelles sanctions économiques.

Un calme de surface règne à Rangoon, la capitale économique de la Birmanie, après le coup d'État perpétré par la junte militaire le 1er février. La population, tétanisée, se remet peu à peu d'une brutale prise de pouvoir qui la ramène aux heures les plus noires de la dictature militaire. Aung San Suu Kyi, la dirigeante de facto du gouvernement civil, a été inculpée mercredi pour avoir "enfreint une loi sur les importations et exportations". Le président de la Birmanie, Win Myint, est accusé d'avoir violé "une loi sur les calamités naturelles" suite à une réunion où les règles anti-covid n'auraient pas été respectées. Ils sont en résidence surveillée dans la capitale, Naypyidaw.

Le "putsch" a suspendu la fragile transition démocratique en cours depuis 2011. Cette crise risque d'isoler la Birmanie du reste du monde, et de la précipiter encore un peu plus dans le giron de Pékin.

Risque de fuite des investisseurs

"On verra si la mobilisation s'accroît, mais les gens sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent arrêter le travail pour faire grève."

La résistance civile s'organise. Un "mouvement pour la désobéissance civile", lancé sur Facebook, appelle à la mobilisation . Le personnel des hôpitaux et les médecins, portant des rubans rouges, organisent des grèves.

"Chaque soir, à 8h08, dans certains quartiers, les Birmans tapent sur des casseroles pour rappeler la révolte du 8 août 1988", poursuit notre interlocuteur. "On verra si la mobilisation s'accroît, mais les gens sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent arrêter le travail pour faire grève."

L'Europe et les États-Unis ont condamné l'inculpation d'Aung San Suu Kyi et songent à des sanctions. Les investisseurs étrangers redoutent de nouvelles sanctions, qui pourraient entraîner leur départ et nuire à une économie en redressement depuis la transition démocratique.