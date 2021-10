Le covid n'est jamais que le dernier clou sur le cercueil de la mondialisation

Trop dépendants

Il y a d'abord l'évolution des schémas de consommation . La « fast fashion » ou la mode éphémère, en est sans doute le meilleur exemple. Les influenceurs sur les médias sociaux comme TikTok font évoluer très rapidement les perceptions de ce qui est « cool » et de ce qui ne l'est pas. En conséquence, les maisons de couture doivent désormais être capable d’assurer une livraison rapide pour répondre à ces tendances, ce qui implique de pouvoir disposer d’une capacité de production à proximité.

Il y a, ensuite, la géopolitique . Être trop dépendant d'un pays donné pour la livraison de ses fournitures n'est pas sans danger. Le retour au nationalisme par l'ex-président Trump, qui a introduit le principe d'"America first", a non seulement modifié l'attitude des États-Unis envers le commerce, mais a aussi entraîné un changement d'opinion dans l'ensemble du monde développé à l'égard de sa dépendance aux productions issues de pays étrangers , notamment la Chine.

Climat et technologie

Pointons également le réchauffement de la planète et la question du changement climatique. La vitesse à laquelle les conditions météorologiques évoluent a clairement surpris tout le monde. Les conséquences désastreuses observées à l’échelle de la planète ont eu un impact sur notre comportement de consommation, particulièrement auprès la jeune génération qui, comme l'ont montré plusieurs enquêtes, est prête à payer plus cher pour des biens produits localement. Bref, nous sommes tous de plus en plus conscients de notre empreinte écologique.