Le foot, ce miroir des sociétés

Le foot, c’est un miroir d’une société. Comme un miroir, il est parfois déformant ou grossissant. Comme un miroir, il est révélateur. Ces derniers jours ont été riches en exemples.

Football et politique ne devraient sans doute pas être liés. Mais ils le sont de facto. Combien de fois avons-nous entendu dire que les Diables Rouges sont un ciment de l’unité de la Belgique? Lundi soir, des clubs de foot de Beringen et Heusden ont publié sur leurs réseaux sociaux des photos et des vidéos sur lesquelles des joueurs font un salut militaire devant le drapeau turc. Il s’agissait de soutenir les soldats (turcs) en pleine opération militaire en Syrie. Les jeunes, parfois de moins de dix ans, imitaient les mêmes gestes effectués par les joueurs de l’équipe nationale turque lors des matchs contre l’Albanie et en France.

Les tribunes d’un stade, c’est comme les réseaux sociaux, ça sert d’exutoire et la parole y est décomplexée…

Ces attitudes ont suscité la polémique. Elles renvoient à tout le débat sur l’immigration, l’intégration, la double nationalité et bien sûr au conflit en cours en Syrie. Le ministre flamand des Sports, Ben Weyts (N-VA), a jugé (à raison) ces saluts militaires "déplacés". Le même était moins ému lorsqu’il commentait, il y a quelques mois, les chants anti-wallons (dont on vous épargne ici les paroles subtiles) entendus à intervalle régulier dans les travées des stades au nord du pays. L’Antwerp a écopé il y a quelques jours d’une amende (ridicule) de 1.000 euros pour des logorrhées de cette nature de la part de ses supporters. Les insultes à l’égard de certains joueurs sont également monnaie courante.

Lundi dernier, le match Bulgarie-Angleterre a été marqué par des cris de singe et des signes nazis adressés par des supporters bulgares aux joueurs noirs de l’Angleterre. La rencontre a été interrompue à deux reprises. Les tribunes d’un stade, c’est comme les réseaux sociaux, ça sert d’exutoire et la parole y est décomplexée… Notez qu’on n’a pas ce problème à Pyongyang où avait lieu cette semaine aussi une rencontre historique entre Corée du Nord et Corée du Sud, deux pays officiellement toujours en guerre. Les gradins sont restés vides, sans supporters, sans journalistes, et sans retransmission télévisée… Révélateur d’un régime autarcique.

Miroir, miroir… Le match Iran-Cambodge disputé il y a dix jours restera dans les annales, non pour le 14-0 infligé par les Iraniens à leurs pauvres opposants, mais pour la présence d’un public (en partie) féminin. Une timide ouverture au pays des ayatollahs où ces dames n’avaient pas l’autorisation d’assister aux exploits de la "team melli" jusque-là. En Catalogne, la fièvre indépendantiste n’échappe pas au Barça. Les "blaugranas" ont très officiellement dénoncé le jugement condamnant des élus indépendantistes. Le club plaide depuis des années pour le droit à l’autodétermination des Catalans par référendum. Son ancien joueur et entraîneur mythique Pep Guardiola, aujourd’hui à Manchester City, est un fervent séparatiste (comme le défenseur central Gérard Piqué) et il l’a répété cette semaine en prenant fait et cause pour les manifestants. Le "clasico" du 26 octobre au Camp Nou entre le Barça et le Real Madrid a dû être reporté par mesure de sécurité.