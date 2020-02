Le garde du corps de David Cameron oublie son pistolet dans les toilettes d'un avion

Le policier chargé de la protection de l'ancien Premier ministre a semé la panique dans un long-courrier New York-Londres.

Le policier chargé de la protection de David Cameron a oublié son pistolet et le passeport de l'ancien Premier ministre britannique dans les toilettes d'un avion, semant la panique, a rapporté la presse britannique. Interrogée par l'AFP, la police a dit "être au courant de cet incident survenu lors d'un vol vers le Royaume-Uni le 3 février".

"L'officier concerné a été démis de ses fonctions opérationnelles", a indiqué Scotland Yard, expliquant prendre l'affaire "très au sérieux" et avoir lancé une enquête en interne. L'arme, un pistolet semi-automatique Glock 19 chargé, a été trouvé juste avant le décollage du vol de New York à Londres, lundi, par un passager qui, choqué, a alerté le personnel de bord. Premier ministre pendant six ans à partir de 2010, David Cameron a déclenché le référendum de 2016 sur le Brexit.