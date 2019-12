Le gaz russe tend les relations entre Berlin et Washington...

Le gouvernement allemand s’est voulu rassurant à la veille de Noël, alors que des sanctions américaines frappent depuis près d’une semaine le gazoduc Nord Stream 2, en construction sous la mer Baltique. L’installation doit doubler Nord Stream 1, qui permet à l’Allemagne de recevoir du gaz russe sans transiter par la Pologne et l’Ukraine. "Les sanctions vont retarder l’achèvement de Nord Stream 2 mais je pense que le pipeline sera terminé au cours du second semestre de l’année prochaine, a affirmé en début de semaine Peter Beyer, coordinateur transatlantique du gouvernement allemand. Il existe des alternatives mais elles augmenteront les délais et entraîneront des coûts supplémentaires. Ce sont des choses qui ne se font pas entre amis." Les sanctions interviennent alors que le projet est pratiquement achevé. Ne restent à construire que 300 des 2.100 km de l’infrastructure, qui devait initialement être livrée à la fin de l’année.