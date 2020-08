Le gouvernement britannique cède à la colère des lycéens

En l'absence d'examen pour cause de coronavirus, les élèves avaient été directement notés par leurs propres professeurs pour déterminer leur droit à postuler à l'université ou dans une grande école. Comme dans d'autres pays, les professeurs ont été relativement généreux, afin de compenser l'épreuve du confinement et l'absence de cours réels.

Rétropédalage

Gavin Williamson a été forcé de rétropédaler et d'annuler les résultats déterminés par l'algorithme. Plusieurs dizaines de milliers de lycéens qui avaient été privés d'une admission à l'université ou dans une école supérieure ont donc obtenu gain de cause. Mais le mal est fait , et traduit une conception peu glorieuse de l'éducation britannique, ramenée à une fonction mécanique de centre de tri, où les notions de mérite individuel sont très relatives.

Dans le contexte de sinistrose actuelle, où les perspectives d'avenir sont particulièrement floues pour les jeunes générations, ce scandale ne pouvait pas plus mal tomber. "Je suis encore choquée et déstabilisée, témoignait Alisha avant l'annulation des résultats. Après avoir obtenu les notes nécessaires pour intégrer l'école de mes rêves, j'ai pourtant raté le coche à cause d'un algorithme clairement biaisé, et j'ai l'impression de vivre un cauchemar."