"Le gouvernement libanais était au courant du danger"

La double explosion d'un dépôt d'engrais au port de Beyrouth a dévasté la capitale du Liban. Plus de 1.000 personnes sont mortes, des milliers sont blessées et 300.000 sans abri. Le gouvernement libanais aurait été informé à plusieurs reprises du danger.

Comme beaucoup de Libanais, Ayman Mhanna est à son domicile, mardi vers 18 heures. "J'ai senti une puissante déflagration. J'ai tenté de me réfugier, en pensant que c'était un attentat. Une deuxième explosion a éclaté", dit-il. Dans le quartier, les vitres des immeubles volent en éclat. Des colonnes de fumée s'élèvent dans le ciel. Un silence suit. Puis, très vite, des sirènes emplissent la ville pétrifiée. "J'ai compris ce qui s'était passé grâce aux infos. J'habite à un kilomètre du port. Par miracle, nous avons survécu." En reprenant conscience, il découvre sa ville dévastée. Dans les rues, des personnes ensanglantées, des voitures calcinées, des amas de fer, de bois et de câbles entrelacés.

L'explosion a été entendue jusqu'à l'île de Chypre, à plus de 200 kilomètres. Beyrouth est dévastée, les rues sont jonchées de verre. Les secouristes aidés de volontaires ont cherché des victimes durant la nuit, et continuent leur travail. Quant au bilan, il n'a cessé de grimper, pour atteindre mercredi plus de 1.000 mort, dont un Belge, et des milliers de blessés. Plus de 300.000 personnes sont sans abri.

Près de l'épicentre, des immeubles se sont effondrés. Un grand nombre d'entre-eux étaient nouveaux ou rénovés avec de grande quantités de verre. Au moins trois quartiers de la ville ont été rayés de la carte.

Un des pires moments pour le Liban

"Le plus douloureux, c'est que ces explosions arrivent à un des pires moments pour le Liban", poursuit Ayman Mhanna. En tant que président de la Fondation Samir Kassir, un journaliste assassiné en 2005, il connaît parfaitement le contexte. Le pouvoir d'achat des gens s'est effondré, la monnaie a décroché et la crise du covid-19 a sonné davantage le pays. "Le port est inutilisable. Nous avons perdu le seul accès aux importations de masse, comme les matériaux nécessaires à la reconstruction".

Le secteur hospitalier, débordé par la pandémie, est frappé de plein fouet. L'hôpital Saint Georges, un des plus grand de la capitale, est détruit. "Le personnel médical déploie des efforts héroïques", ajoute Ayman Mhanna, "mais le Liban a besoin d'urgence d'aide médicale et logistique". L'Europe et les pays voisins ont vite réagi. L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a annoncé l'envoi d'hôpitaux de campagne. Israël, techniquement en guerre avec le Liban, a également proposé son aide. La Belgique a proposé les services de son équipe d'intervention B-Fast.

Les autorités libanaises mises en cause

La scène apocalyptique renvoie les Libanais aux pires heures de vingt années de guerre civile, un traumatisme dont l'écho ne cesse de se répéter comme par fatalité. Mais l'hypothèse d'une attaque est écartée pour l'instant, sauf par le président des Etats-Unis Donald Trump qui y voit "un terrible attentat".

À l'origine du drame, l'explosion d'un dépôt de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium (engrais), stockées sans mesures suffisantes de précaution dans le port de Beyrouth. "C'est le même produit que lors du drame de Toulouse, mais ici, il en avait dix fois plus", dit Ayman Mhanna. Il était entreposé depuis six ans.

L'enquête déterminera l'origine de la première explosion. Mais les autorités libanaises sont accusée d'avoir laissé ce dépôt subsister dans ce quartier très peuplé. "Tous les documents concernant le dépôt, les avertissements des autorités portuaires, de la sécurité, montrent que le gouvernement était au courant", dit Ayman Mhanna, "le fait que les autorités aient accepté l'existence de ce dépôt est criminel".

"Tous les ministres du gouvernement libanais étaient au courant du danger", explique Maroun Labaki, journaliste belge d'origine libanaise, "c'est ça qui est invraisemblable... Comment un Etat même en déliquescence est-il parvenu à garder durant tant d'années cette bombe au cœur de la ville?"

Le gouvernement libanais est composé du parti centriste du président, Michel Aoun, allié aux grands partis chiites, Hezbollah et Amal, et à deux petits partis chrétien et druze. Le système de cohabitation, permettant à chacun d'être au pouvoir, est accusé de paralyser le pays. La première force politique, le Hezbollah, impliqué dans la guerre en Syrie, maintient le Liban dans un état de tension guerrière.

Des manifestations avaient éclaté en octobre pour dénoncer la crise économique et sociale. La pandémie a étouffé le mouvement. Mais, affirme Maroun Labaki, "cette catastrophe pourrait réveiller la révolte", en tout cas créer une rupture avec le pouvoir. Elle pourrait aussi attiser les rivalités entre les communautés religieuses, ce qui n'exclut pas l'hypothèse d'un ravivement de la guerre civile.