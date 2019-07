Le gouverneur de la banque centrale turque limogé

Le président Recep Tayyip Erdogan a déjà exercé des pressions sur la banque centrale pour faire baisser les taux d'intérêt afin de stimuler la croissance économique du pays. Les divergences entre le gouvernement et le gouverneur concernant la politique monétaire à adopter se sont accentuées au cours des derniers mois, d'après deux sources gouvernementales. "Les divergences d'opinions entre le gouverneur et les ministres chargés de l'Economie se sont aggravées récemment", a souligné l'une de ces sources. "Le président et le ministre des Finances ont exigé sa démission, mais (Murat) Cetinkaya a rappelé l'indépendance de la banque centrale et a refusé de démissionner", a précisé l'autre source.