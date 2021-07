Le milliardaire Richard Branson de retour sur terre après avoir atteint l'espace

Branson s'est élevé à plus de 80 km au-dessus du désert du Nouveau-Mexique à bord de son avion-fusée Virgin Galactic.

Le milliardaire britannique Richard Branson a atterri sans encombre dimanche, au Nouveau-Mexique, après avoir passé quelques minutes à la frontière de l'espace, à bord d'un vaisseau de Virgin Galactic , un voyage dont il rêvait depuis toujours et qui marque un tournant pour le tourisme spatial.

VSS Unity , qui transportait également deux pilotes et trois autres passagers, s'est posé sur une piste de la base Spaceport America, dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique , dimanche, à environ 09H40 locale (15h40 GMT).

Le rôle officiel de Richard Branson durant le vol: tester et évaluer l'expérience que vivront les futurs clients.

A quelque 15 kilomètres de haut, le vaisseau s'est détaché de son avion porteur et a entamé une ascension supersonique, jusqu'à dépasser les 80 km d'altitude , la hauteur fixée aux Etats-Unis pour la frontière de l'espace.

Une fois le moteur coupé, les passagers ont pu se détacher de leur siège pour flotter quelques minutes en apesanteur , et admirer la courbure de la Terre depuis l'un des 12 hublots de la cabine. Après un pic à environ 90 km d'altitude, le vaisseau est redescendu en planant.

Base spatiale

"Quand j'étais enfant, je voulais aller dans l'espace. Comme cela ne semblait pas probable pour ma génération, j'ai déposé le nom de Virgin Galactic , avec l'idée de créer une entreprise qui pourrait rendre ça possible", avait écrit Richard Branson quelques jours avant le départ.

Virgin Galactic est à l'initiative de sa construction, largement financée par cet Etat du sud-ouest des Etats-Unis, et en est le client principal. La base comprend une piste de plus de 3,6 km de long et un bâtiment avec des espaces dédiés aux opérations de vol, ainsi qu'à l'accueil des futurs clients.