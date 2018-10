Le monde horrifié par le sort du journaliste Jamal Khashoggi

"Le monde regarde" a lâché lundi Jared Kushner, le gendre et conseiller du président Trump, à l’adresse du prince Mohammed ben Salmane, dit "MBS", le personnage le plus influent d’Arabie saoudite. La veille Donald Trump avait dénoncé les "tromperies" dans les explications données par le royaume. Les deux pays, des alliés historiques, sont brouillés par ce scandale, l’un des plus graves de l’histoire de l’Arabie saoudite. Washington n’a pas, pour autant, rompu ses relations avec l’un de ses plus importants acheteurs d’armes. Donald Trump ne compte pas renoncer de sitôt au contrats d’une valeur d’une centaine de milliards de dollars que promet Riyad.