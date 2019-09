Le niveau des mers pourrait augmenter d'un mètre d'ici la fin du siècle (Giec)

Le Giec a publié ce mercredi son rapport spécial sur les océans et les glaces. Il conclut notamment que sans réduction des émissions de gaz à effet de serre, la fonte des glaces et la dilatation des océans pourrait faire monter les eaux de 60 à 110 centimètres d'ici la fin du siècle.

La montée des eaux s’accélère. Le niveau des océans a augmenté 2,5 fois plus rapidement au début de ce siècle qu’au cours du siècle dernier. Selon le rapport, plus d'un milliard de personnes vivront d'ici une trentaine d’années dans des zones côtières très vulnérables aux inondations ou à d'autres événements météo extrêmes. Le rapport souligne l’utilité de l’adaptation : construire des digues et autres protections contre la montée des eaux pourrait réduire de 100 à 1.000 fois les risques d'inondations. Ce qui demanderait des investissements à hauteur de "dizaines à des centaines de milliards de dollars par an".