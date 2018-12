Le pacte migratoire ratifié à une très forte majorité à l'ONU

L'Assemblée générale de l'ONU a ratifié ce mercredi à une très forte majorité le pacte mondial pour les migrations, destiné à renforcer la coopération internationale pour une "migration sûre, ordonnée et régulière" et qui avait été entériné au Maroc début décembre par 165 membres des Nations unies.

Lors d'un scrutin, 152 pays, dont la Belgique, ont voté en faveur du pacte , 12 se sont abstenus et 5 ont voté contre (Etats-Unis, Israël, Pologne, République tchèque et Hongrie).

Le pacte, premier du genre sur le sujet des migrations, avait déjà été adopté en juillet par l'ensemble des membres de l'ONU à l'exception notable des Etats-Unis. Après plusieurs défections, il avait été confirmé le 10 décembre lors d'un sommet à Marrakech par 164 pays et l'Union européenne. L'ONU comprend au total 193 membres. Non contraignant, le pacte recense une série de principes -défense des droits humains, des enfants, reconnaissance de la souveraineté nationale, etc...- et liste différentes options de coopération: échanges d'informations et d'expertises, intégration des migrants...