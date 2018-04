Le pape réclame la fin de "l'extermination en cours" en Syrie

Le pape François a réclamé dimanche la fin de "l'extermination en cours" en Syrie et "la réconciliation en Terre Sainte ", tout en encourageant le dialogue en cours sur la péninsule coréenne, lors de son message de Pâques avant la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi.

S'exprimant depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, il a demandé "les fruits de la paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin".

La guerre en Syrie a fait plus de 350.000 morts en sept ans, en plus de millions de réfugiés

La guerre en Syrie a fait plus de 350.000 morts et des millions de réfugiés. Elle s'est transformée en un conflit complexe impliquant des belligérants syriens et étrangers, ainsi que des groupes jihadistes.