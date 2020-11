Le patron de BioNTech évoque un retour à la normale dans un an

Le directeur général de la société allemande BioNTech, qui a développé avec Pfizer un vaccin contre le nouveau coronavirus, a évoqué dimanche un possible retour à la normale d'ici à l'hiver prochain.

Sur la BBC, le Pr Ugur Sahin a estimé "absolument essentiel" d'avoir un haut taux de vaccination avant l'automne 2021. "Si tout continue à bien se passer, nous commencerons à délivrer le vaccin à la fin de cette année", a-t-il déclaré. "Notre but est de délivrer plus de 300 millions de doses de vaccin jusqu'à avril l'année prochaine, ce qui nous permettrait à commencer à avoir un impact" contre le virus, qui a fait plus de 1,3 million de morts dans le monde.