Le plan de paix de Trump au Moyen Orient dans l'impasse

Les 25 et 26 juin prochains, Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump, présentera à Bahreïn le volet économique de son plan pour résoudre le conflit entre Israël et la Palestine. Cette mission de pacification qui lui a été confiée en janvier 2017 peine à aboutir.

Les "idées" de Kushner

Israël ne peut négocier seul un accord de paix

Les équilibres au Moyen Orient ne sont plus ceux de l’après-guerre, et c’est une des raisons du gel des négociations de paix entre Israël et la Palestine. Uzi Dayan, ex-commandant de Tsahal, connu pour avoir épargné la vie de Yasser Arafat lors d’une opération, estime que la question israélo-palestinienne n’est plus la racine du problème au Moyen Orient. "Le problème n’est plus l’opposition entre juifs et arabes. Le problème, c’est la division de la région entre deux groupes, ceux qui soutiennent l’Iran et refusent de combattre le terrorisme et ceux refusent que l’Iran détienne l’arme nucléaire et combattent le terrorisme", dit-il.