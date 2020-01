Le prince saoudien ben Salmane soupçonné d'avoir piraté le smartphone de Jeff Bezos

L'histoire semble tirée d'un film d'espionnage, mais pourrait avoir des conséquences réelles sur les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Mohammed ben Salmane, le prince héritier saoudien, est soupçonné d'avoir hacké le téléphone du patron d'Amazon Jeff Bezos. Le milliardaire américain avait reçu en 2018 un fichier vidéo indésirable via l'application de messagerie WhatsApp.

Quelques heures après la réception du message, une quantité importante de données personnelles avaient été extraites de son smartphone, dont des images et messages intimes échangés avec une ancienne présentatrice de télévision américaine. Ces conversations compromettantes avaient ensuite été diffusées par un tabloïd américain, conduisant au divorce du patron d'Amazon et de son épouse.

Une quantité importante de données personnelles avaient été extraites de son smartphone, dont des images et messages intimes échangés avec une ancienne présentatrice de télévision américaine.

Les experts de l'ONU réclament une enquête

Des rapporteurs spéciaux de l'ONU ont annoncé ce mercredi après-midi l'"implication potentielle" du prince saoudien ben Salmane dans cette cyberattaque . Agnès Callamard et David Kaye ont dévoilé un rapport démontrant la présence d'"éléments suffisants" pour solliciter une enquête sur le piratage du smartphone de Jeff Bezos.

"Le piratage présumé du téléphone de M. Bezos, et de ceux d'autres personnes, exige une enquête immédiate de la part des autorités américaines et des autres autorités compétentes, y compris une enquête sur l'implication (...) directe et personnelle du prince héritier dans les efforts visant à cibler les opposants présumés", ont déclaré les experts dans un communiqué.