Le prix Nobel d'économie récompense la théorie de la vente aux enchères

Les Américains Paul Milgrom et Robert Wilson ont reçu le prix Nobel d'économie "pour les améliorations apportées à la théorie des enchères et les inventions de nouveaux formats d'enchères", a indiqué le jury de l'Académie suédoise des Sciences.

" Robert Wilson a montré pourquoi les soumissionnaires rationnels ont tendance à placer leurs offres en dessous de leur propre meilleure estimation de la valeur commune: ils s'inquiètent de la 'malédiction du gagnant' - c'est-à-dire de payer trop cher et de perdre", a déclaré le Comité Nobel. L'économiste Paul Milgrom a lui formulé une théorie plus générale des enchères "qui permet non seulement des valeurs communes, mais aussi des valeurs privées qui varient d'un soumissionnaire à l'autre".

Une saison Nobel marquée par les femmes

En 2019, le prix avait été attribué à un trio de chercheurs spécialisés dans la lutte contre la pauvreté, les Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer et la Franco-américaine Esther Duflo, deuxième femme distinguée dans la discipline et plus jeune lauréat de l'histoire de ce prix.