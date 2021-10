Le prix Nobel de la paix est attribué aux journalistes Maria Ressa et Dmitry Muratov

Le prix Nobel de la paix 2021 a été décerné à Maria Ressa et Dmitry Muratov pour leurs efforts visant à protéger la liberté d'expression.

Le mystère a finalement été levé aux alentours de 11h00, à Oslo, où l e prix Nobel de la paix 2021 a été attribué aux journalistes Maria Ressa et Dmitry Muratov . Les lauréats ont tous les deux été salués "pour leurs efforts visant à sauvegarder la liberté d'expression, qui est une condition préalable à la démocratie et à une paix durable", a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen .

329 candidatures

Âgé de 59 ans, Dmitry Mouratov, un des fondateurs et rédacteur en chef du journal russe Novaïa Gazeta "a depuis des décennies défendu la liberté d'expression en Russie dans des conditions de plus en plus difficile", a souligné le jury.