Le prix Nobel de la paix est décerné au Programme alimentaire mondial

La pandémie, un facteur aggravant

Le Comité Nobel a fait également le lien entre la pandémie de coronavirus et l’augmentation du nombre de victimes de famines à travers le monde , une "situation dramatique" qui justifie plus que jamais l'existence du PAM.

" La pandémie de coronavirus a contribué à une forte augmentation du nombre de victimes dans le monde ", a déploré Berit Reiss-Andersen, citant les pays les plus atteints, comme la République démocratique du Congo, le Yémen et le Sud Soudan. "Jusqu'au jour où nous aurons le vaccin, la nourriture restera le meilleur vaccin contre le chaos", a-t-elle ajouté.

Le PAM est la plus importante organisation combattant la faim dans le monde. L'an dernier, elle est venue en aide à plus d'1 un milliard de personnes dans 88 pays. "Ces dernières années, la situation s'est a pris une tendance négative. En 2019, plus de 135 millions de personnes ont souffert d'une faim aiguë. Le nombre le plus important depuis longtemps", a précisé la présidente du Comité Nobel.