Le programme nucléaire de l'Iran inquiète toujours au G20

La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont exprimé leur inquiétude "vive et croissante" face aux manœuvres de l'Iran en matière nucléaire, dont la production d'uranium hautement enrichi.

La Chancelière allemande Angela Merkel a organisé une réunion avec le Premier ministre Boris Johnson et les présidents américain et français Joe Biden et Emmanuel Macron. Le rendez-vous se tenait à Rome en marge du sommet du G20 et un des points chauds à discuter était le dossier nucléaire iranien.