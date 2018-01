"Le radicalisme est lié aux problèmes de filiation"

"Cela fait 45 ans que je suis les enfants de l’immigration. Etant moi-même issu de l’immigration, je me sens directement concerné", explique Tobie Nathan, qui a fui avec ses parents l’Egypte de Nasser en 1956, âgé de 8 ans seulement. Aujourd’hui, cet enfant de réfugiés est un des plus éminents représentants de l’ethno-psychiatrie française, discipline fondée par l’anthropologue et psychanalyste Georges Devereux.