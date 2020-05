Le retrait américain du traité "Ciel ouvert" affaiblit l'Europe

En retirant les États-Unis du traité "Ciel ouvert", Donald Trump risque de priver les Européens d'un instrument de surveillance des capacités militaires russes. L'Otan met en cause la Russie qui ne respecterait pas le traité.

Conclu en 1992, après la chute de l'empire soviétique, ce traité lie 35 pays, dont la Russie et les États-Unis. Il permet aux pays de l'Otan de survoler les installations militaires de la Russie et de ses alliés, comme la Biélorussie. En échange, un nombre identique de survols est autorisé aux forces russes et alliées au-dessus des Etats de l'Otan. Pour les armées européennes ne disposant pas de satellites d'observation, c'est un outil majeur.