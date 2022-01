"Le risque de conflit en Ukraine est réel" (Otan)

Les États-Unis, l'Europe, l'Ukraine et la Russie mèneront, la semaine prochaine, d'intenses négociations sur la sécurité en Europe , alors que les Occidentaux accusent Moscou de préparer une invasion de l'Ukraine. Des dizaines de milliers de soldats russes et de l'artillerie sont massés à la frontière ukrainienne, nourrissant le scénario d'une invasion. Le Kremlin nie toute intention d'attaquer ce pays voisin, tout en menaçant de représailles si Kiev maintient son projet d'intégrer l'Otan .

Le ballet diplomatique débutera le 10 janvier à Genève par des pourparlers entre des représentants américains et russes . Ces discussions seront suivies par des négociations, le 12 janvier, au sein d'un Conseil Otan-Russie à Bruxelles . Le lendemain, une réunion aura lieu à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe(OSCE) .

Un "risque réel" d'invasion

"Le risque de conflit est réel. L'action de la Russie sape la sécurité en Europe", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, après la réunion. "Le renforcement militaire russe persiste, avec de plus en plus de capacités, de l'artillerie, des troupes prêtes au combat, des moyens techniques positionnés de plus en plus autour de l'Ukraine."