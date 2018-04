Le scandale Cambridge Analytica n'est que la pointe de l'iceberg

Le scandale lié à l’utilisation des données privées par Cambridge Analytica n’est que la partie visible d’un problème bien plus grave. La firme de "big data" londonienne est accusée d’avoir détourné les données privées de 87 millions d’utilisateurs de Facebook en faveur des campagnes pro-Brexit et de Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine.

Ces données privées avaient été récoltées à l’insu des utilisateurs via une application anodine de test de personnalité "This Is Your Digital Life". Plus de 60.000 Belges ont été touchés. Et ce n’est pas fini. Facebook reconnaît auprès des autorités européennes qu’il y a d’autres applications controversées.