Le sélectionneur des All Blacks défend le haka

Trop utilisé, le haka néo-zélandais? Non, a martelé le sélectionneur des All Blacks Steve Hansen, répondant aux critiques d’anciennes gloires du rugby local qui estiment que la célèbre danse maorie d’avant-match de la Nouvelle-Zélande a perdu de sa force d’intimidation en raison de son utilisation trop systématique. "Le haka fait partie du commencement du match, et cela signifie beaucoup pour le groupe", a lancé Hansen à des journalistes.

Le manager répondait notamment à l’ancien pilier Kees Meeuws, qui avait jugé que le haka "avait perdu de son mana (prestige)", devenant selon lui "une exposition". "Ils devraient le faire à certains test-matches mais pas à tous… maintenant ils jouent 14 test-matches par an et c’est trop en ce qui concerne le haka", s’était plaint Meeuws auprès de l’auteur britannique Peter Bills dans un extrait de son livre "The Jersey" ("Le Maillot") publié dans le New Zealand Herald.