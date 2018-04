Le suspect de la tuerie de Toronto formellement inculpé

Le conducteur de la camionnette qui a fauché des passants lundi à Toronto, faisant dix morts et quinze blessés, a été présenté mardi matin au tribunal. L'assaillant était jusqu'ici inconnu des services de police qui tentent toujours de déterminer "le mobile exact" de cet "acte clairement délibéré".

Alek Minassian a été formellement inculpé ce mardi sous dix chefs d'accusation pour meurtre et treize pour tentatives de meurtre sur autant de blessés graves. Sa comparution n'a duré que quelques minutes dans un petit tribunal du quartier North York de Toronto, au terme de laquelle une nouvelle audience a été fixée au 10 mai .

Cet étudiant de 25 ans n'était pas non plus fiché par les services de renseignement ce qui permet, à priori selon le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale, d' écarter la piste d'un acte de terrorisme comme cela a pu être le cas dans le même type d'attaque à la voiture-bélier à Londres ou à Nice.

Lire plus

Le Canada ne change pas le niveau d'alerte

A Ottawa, le Premier ministre Justin Trudeau s'est adressé à la presse devant le siège du Parlement, appelant la population à ne pas céder à la peur. "Nous devons faire tout notre possible pour assurer la sécurité des Canadiens tout en restant fidèles à nos valeurs et aux libertés qui nous sont chères", a-t-il dit. "Quant aux motivations, ça va prendre du temps pour comprendre ce qui était dans la tête de l'agresseur", a-t-il ajouté. Le Premier ministre a souligné que le niveau d'alerte dans le pays n'avait pas été modifié et que cette affaire ne changeait pas les dispositifs de sécurité en vue du sommet du G7 prévu en juin à Charlevoix, au Québec.