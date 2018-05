Le vol MH-17 a été abattu par l'armée russe

Aucun des 283 passagers et des 15 membres d'équipage n'a survécu à la destruction en vol de l'appareil dans la région de Donetsk (est de l'Ukraine). De son côté, la Russie, qui soutient les rebelles séparatistes de l'est de l'Ukraine, a toujours démenti tout rôle dans le crash du vol MH-17.

"Il nous reste beaucoup de travail à effectuer"

La Malaisie et l' Australie ont payé le tribut humain le plus lourd et les deux pays espéraient à l'origine que les noms des suspects pourraient être rendus publics avant la fin de l'année dernière. Lorsqu'ils auront été identifiés, les suspects seront sans doute jugés par contumace aux Pays-Bas, la Russie ayant opposé son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies proposant la création d'un tribunal international ad hoc.

Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders , a appelé la communauté internationale à continuer à soutenir l'enquête "afin que les responsables puissent être poursuivis". Le ministre Reynders assure aussi que "la Belgique poursuivra ses efforts pour faire la lumière sur tous les faits, afin que la justice puisse être rendue de manière indépendante, honnête et transparente pour les victimes et leurs familles". 6 citoyens belges figuraient dans la liste des victimes de ce crash.

Le procureur néerlandais Fred Westerbeke a indiqué que les enquêteurs avaient réduit à "quelques dizaines", et non plus 100, le nombre de personnes suspectées d'être impliquées dans cette affaire. Mais il a précisé que ses services n'étaient pas encore en mesure de nommer publiquement les suspects ni d'annoncer à ce stade des inculpations. "Nous avons rassemblé un grand nombre de preuves et d'indices, mais nous n'avons pas bouclé l'enquête", explique l'enquêteur pour qui il "reste beaucoup de travail à effectuer."



Fred Westerbeke a ainsi lancé un appel à témoins, dont les civils présents dans la zone, pour identifier les militaires qui ont tiré le missile et déterminer leur chaîne de commandement afin d'établir toutes les responsabilités.