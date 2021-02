Leonid Volkov, lieutenant d'Alexeï Navalny: "Les oligarques du cercle de Poutine doivent être sanctionnés"

Qu'êtes-vous venu dire aux ministres européens?

La situation en Russie doit être considérée dans le cadre des élections de septembre. Ce n'est pas seulement une histoire de vengeance entre Poutine et Navalny, même s'il y a une rivalité personnelle très forte entre les deux hommes. C'est une année électorale, et Poutine est occupé à se débarrasser de tous les opposants potentiels avant même que la campagne ne commence.

Pourquoi les sanctions devraient-elles viser les oligarques?

Qu'attendez-vous de l'Europe, mis à part ces sanctions?

Nous attendons que l'Europe prenne soin d'elle-même. La Russie est le plus grand exportateur de fonds de la corruption, on parle de plus de 60 milliards de dollars par ans qui quittent le pays. Les oligarques utilisent d'abord cet argent pour acquérir des biens immobiliers en Europe, des villas à la Côte d'Azur. L'étape suivante, c'est l'achat de juges et de politiciens locaux qui protègent leurs intérêts. L'exportation de la corruption russe met en danger la démocratie européenne.