Les Biélorusses continuent à se lever contre Loukachenko

Les États-Unis et l'Europe préoccupés

Un air de révolution ukrainienne

La contestation des Biélorusses rappelle à maints égards la révolution ukrainienne de Maïden, en 2014, qui avait emporté Viktor Ianoukovitch et ébranlé l'Europe. Mais Alexandre Loukachencko, qui dirige sa population par la peur, ne se laissera pas faire. Le "dernier dictateur d'Europe" s'appuie sur une solide police antié-meute, le KGB et, au besoin, l'armée. Il compte aussi sur le Kremlin, qui veut garder le "pays frère" dans son giron pour des raisons historiques et géopolitiques. La Biélorussie, russophone, est enclavée entre deux États membres de l'Otan: la Pologne et la Lituanie.