"Les Congolais veulent organiser seuls leurs élections" (Didier Reynders)

Les élections congolaises

"J'ai rencontré mon homologue congolais Léonard She Okitundu. Nous espérons qu'il y aura un entretien entre Charles Michel et le président Joseph Kabila", confie Didier Reynders. "Le message des Congolais est simple, ils veulent gérer seuls leurs élections. De notre côté, nous insistons pour que les élections se déroulent de manière inclusive".

Enfants soldats, droit humanitaire

Les enfants soldats sont au coeur des priorité belges, un thème appuyé lundi et mardi par la présence de la Reine Mathilde à New York. "Nous allons pousser ce thème au Conseil de sécurité, grâce à notre expertise", explique-t-il, "mais aussi parce que nous sommes confrontés en Belgique au retour des enfants et des jeunes adolescents de Syrie et d'Irak".