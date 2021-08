Les États-Unis ont réalisé une frappe aérienne à Kaboul

Joe Biden avait fait savoir samedi qu'une nouvelle attaque était "hautement probable", après l'attentat de jeudi aux abords de l'aéroport de Kaboul, revendiqué par l'EI-K et qui a fait plus d'une centaine de morts dont 13 militaires américains. En représailles, les États-Unis ont effectué une frappe de drone en Afghanistan, tuant deux membres du groupe État islamique et en blessant un troisième, et prévenu que ce ne serait pas "la dernière".