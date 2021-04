Les Etats-Unis, pays le plus touché par le Covid

Depuis l'apparition du virus en Chine en décembre 2019, 0,03% de la population mondiale est décédée du Covid, tandis que 1,7% a été contaminée, d'après un bilan tirés de chiffres officiels communiqués par les pays.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.847.182 morts dans le monde depuis que le bureau de l'Organisation Mondiale de la Santé en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce dimanche. Cela représente environ 0,03% de la population mondiale.

Plus de 130.685.270 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, soit 1,7% de la population mondiale. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

"Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée." Le bureau de l'AFP.

Mais attention, ces chiffres ne se fondent que sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée, signale l'AFP, auteur du bilan.

Quel pays le plus touché?

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 554.779 décès pour 30.671.844 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 330.193 morts et 12.953.597 cas, le Mexique avec 204.011 morts (2.249.195 cas), l'Inde avec 164.623 morts (12.485.509 cas), et le Royaume-Uni avec 126.826 morts (4.357.091 cas).

2,8 millions de morts Depuis le début de la crise, 2,8 millions de personnes sont décédées du Covid à travers le monde.

Et quid de l'Europe?

L'Europe totalisait dimanche matin (10hGMT) 968.790 décès pour 44.583.896 cas. La Belgique figure parmi les 5 pays les plus touchés comparativement à sa population (199 décès pour 100.000 habitants) derrière la République tchèque (252 décès pour 100.000 habitants), la Hongrie (223), le Monténégro (207), et la Bosnie (206).

La Belgique figure parmi les 5 pays les plus touchés comparativement à sa population (199 décès pour 100.000 habitants)